Über ein Fenster ist ein bislang unbekannter Täter am frühen Samstagmorgen in eine Gaststätte in der Lindenstraße eingedrungen. In den Gaststättenräumlichkeiten öffnete der Einbrecher auch drei Spielautomaten. Der angerichtete Schaden und der Wert des Diebesgutes kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort.