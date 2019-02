Tübingen In Gaststätte eingebrochen

Tübingen / swp

In der Zeit von Freitag 23.15 Uhr bis Samstag 14.30 Uhr ist ein Unbekannter in eine Gaststätte in der Katharinenstraße eingebrochen. Der Einbrecher verschaffte sich mittels eines bislang unbekannten Werkzeugs gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Dort durchwühlte er sämtliche Schubladen und hebelte schließlich einen Zigarettenautomaten auf. Aus dem Automaten wurden Zigarettenpackungen und Münzgeld entwendet. Der Wert des Diebesgutes und ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, ist bislang noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten am Tatort die Spuren.