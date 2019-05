Über ein Toilettenfenster ist am frühen Montagmorgen, zwischen 0.45 Uhr und 5.45 Uhr, ein bislang unbekannter Täter in ein Fitnessstudio in der Heubergstraße in Sondelfingen eingebrochen. Im Inneren trat der Unbekannte eine Tür ein und brach anschließend eine Kasse auf. Aus dieser entwendete er etwas Wechselgeld. Durch die brachiale Vorgehensweise übersteigt der angerichtete Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro das Diebesgut um ein Vielfaches. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen übernommen.