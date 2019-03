Reutlingen / swp

Ein Unbekannter ist in der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr, bis Freitag, sechs Uhr, in eine Firma in der Rainlenstraße eingebrochen. Der Täter brach ein Fenster eines Garagentores auf und gelangte so in die Büroräume. Diese durchsuchte er nach Stehlenswertem und fand unter anderem Bargeld. Anschließend machte er sich unerkannt aus dem Staub. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen.