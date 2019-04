Auf noch ungeklärte Art und Weise ist ein Unbekannter am Montagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Straße Sommerhalde eingebrochen. Zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zum Haus. Dort durchsuchte er in allen Räumen die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Den ersten Feststellungen nach, dürfte er ohne Beute geflüchtet sein. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt.