Zum Glück unverletzt blieb ein 19-Jähriger, der am Sonntagabend in der Pliezhäuser Straße mit seinem VW Polo in die Leitplanken gekracht ist. Der Fahranfänger war gegen 19.15 Uhr auf der Pliezhäuser Straße in Richtung B 297 unterwegs, als plötzlich ein Tier die Fahrbahn überquerte. Beim Versuch dem Tier, zu dem keine näheren Informationen vorliegen, auszuweichen, verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und knallte in die Leitplanken. An seinem Polo entstand allerdings wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 6000 Euro geschätzt wird. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den erheblich beschädigten Leitplanken ist noch nicht bekannt.