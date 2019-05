Schwer verletzt wurde eine 77-Jährige bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag auf der L 383 ereignet hat. Die Seniorin war gegen 17.30 Uhr mit ihrem Toyota auf der Landesstraße von Gönningen in Richtung Reutlingen unterwegs. Kurz vor der Einmündung nach Bronnweiler kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dabei streifte sie mit ihrem Wagen einen entgegenkommenden Mercedes. Ohne zu reagieren fuhr sie auf der Gegenfahrbahn weiter, sodass der Fahrer eines entgegenkommenden Mini nach rechts in den Grünstreifen ausweichen musste, wobei er einen Leitpfosten überfuhr. Im weiteren Verlauf streifte die Seniorin einen hinter dem Mini fahrenden Toyota, wobei dieser mit dem Heck nach rechts gestoßen wurde und gegen einen auf der Linksabbiegespur wartenden Opel prallte. Auch nach diesem Zusammenstoß fuhr die Frau reaktionslos weiter, so dass ein entgegenkommender VW nach rechts in die Einmündung nach Bronnweiler ausweichen musste, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Erst mehrere Meter weiter, nachdem der Toyota nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Böschung geprallt war, kam der Wagen zum Stehen. Bis auf die Unfallverursacherin wurde niemand verletzt. Der Rettungsdienst brachte die 77-Jährige im Anschluss ins Krankenhaus. Beide Toyota waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie vom Abschleppdienst geborgen werden mussten. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 15 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.