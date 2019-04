Vermutlich über ein Toilettenfenster ist ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Donnerstag in eine Bar in der Hofstattstraße eingedrungen. Im Inneren versuchte der Einbrecher vergeblich einen Zigarettenautomat aufzubrechen. Beim Durchstöbern der Räumlichkeiten erbeutete er jedoch mehrere hundert Euro Bargeld. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.