Es war noch hell draußen, als ein Zeuge am Mittwochabend in Rottenburg am Neckar (Landkreis Tübingen) etwas beobachtet hatte, was ihm große Sorgen bereitete: Die Person meldete, dass ein Kind, als es mit anderen Kindern spielte, in den Fluss gestürzt sei. Das löste am Abend einen Großeinsatz v...