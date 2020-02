Auf mindestens 16 000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein 56-Jähriger am Donnerstagabend in der Hohe Straße verursacht hat. Der Mann war gegen 20 Uhr mit seinem Audi A5 in Richtung Gomaringen unterwegs. Dabei übersah er den dortigen Kreisverkehr und überfuhr die Mittelinsel. Hierdurch wurde nicht nur ein Verkehrszeichen zerstört, sondern auch die Ölwanne aufgerissen. Verletzt wurde niemand, allerdings waren nach dem Unfall aufwendige Reinigungsarbeiten notwendig, da Betriebsstoffe ins Erdreich gesickert waren. Zur Reinigung waren die Feuerwehr und die Technischen Betriebsdienste im Einsatz. Der Audi musste abgeschleppt werden. swp