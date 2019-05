Blechschaden in Höhe von rund 20 000 Euro ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in der Sandstraße entstanden. Ein 21 Jahre alter Mercedes-Lenker fuhr gegen 21 Uhr die Hohmorgenstraße entlang und wollte die Sandstraße geradeaus überqueren. Hierbei missachtete der junge Mann die Vorfahrt eines BMW, der von einer 47 Jahre alten Frau gelenkt wurde. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Dieser war so heftig, dass an der C-Klasse der Beifahrerairbag auslöste und beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Der BMW war zudem nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden.