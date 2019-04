Themen in diesem Artikel VW

Beide Fahrer sind am Dienstagnachmittag bei einem heftigen Auffahrunfall in der Heppstraße verletzt worden. Der 20 Jahre alte Fahrer eines VW passte gegen 17.15 Uhr kurz nicht auf und krachte mit seinem Golf ins Heck des vor ihm abbremsenden Peugeot eines 26-Jährigen. Der Unfallverursacher wurde durch den auslösenden Airbag an der Hand verletzt. Der Peugeot-Lenker begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von über 20 000 Euro. Der Golf musste abgeschleppt werden.