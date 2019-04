Weil er kurz nicht aufgepasst hat, hat ein 28 Jahre alter Lichtensteiner am Montagmittag einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war gegen 14.30 Uhr mit seinem Ford Courier auf der B 312 von Pfullingen in Richtung Reutlingen unterwegs. Aus Unachtsamkeit übersah er kurz nach der Einmündung der L 380, dass eine vorausfahrende 80-Jährige mit ihrem Opel Corsa verkehrsbedingt bremsen musste. Er reagierte zu spät und krachte mit großer Wucht mit seinem Ford ins Heck des Opels. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Sachschaden an beiden Autos fiel mit knapp 13.000 Euro allerdings beträchtlich aus. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie vom Abschleppdienst geborgen werden mussten.