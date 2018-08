Reutlingen Handtasche aus Auto gestohlen

Reutlingen / swp

Auf den Inhalt einer im Fußraum abgestellten Damenhandtasche hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am Sonntag, zwischen drei Uhr und 17.45 Uhr, einen in der Emil-Adolff-Straße geparkten Pkw aufgebrochen hat. Der Täter schlug die Scheibe der Beifahrertür des Audi ein und durchwühlte die Handtasche. Der Unbekannte machte zwar keine Beute, hinterließ jedoch einen Schaden von rund 200 Euro. In der Nacht zum Sonntag wurde auch in der nahegelegenen Tübinger Straße ein Pkw aufgebrochen. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist noch unklar.