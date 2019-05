Beim Einbruch in eine KFZ-Werkstatt in der Heubergstraße hat ein Unbekannter mehrere Pkw-Glühbirnen mitgehen lassen. Der Täter drang zwischen Donnerstag, 18.45 Uhr und Freitag, sieben Uhr, über ein Fenster in das Gebäude ein und öffnete ebenso gewaltsam einen Aktenschrank. Der angerichtete Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro dürfte dabei den Wert des Diebesguts deutlich übersteigen.

Das könnte dich auch interessieren: