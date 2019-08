Noch unklar sind die Umstände was einem schwer verletzten Mann am frühen Sonntagmorgen widerfahren ist. Der 61-Jährige wurde gegen 5.15 Uhr von einem Passanten auf dem Gehweg liegend in der Ringelbachstraße auf Höhe von Gebäude 44 aufgefunden. Der betrunkene Mann gab an, dass er auf dem Nachhauseweg von bislang unbekannten Personen von hinten niedergeschlagen worden sei. Weiterhin würde seine Geldbörse fehlen. Der 61-Jährige hatte so schwere Kopfverletzungen, dass er in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet unter Telefon (0 71 21) 942-33 33 um sachdienliche Hinweise. Es werden insbesondere Zeugen gesucht, denen der Mann oder eine Personengruppe zum fraglichen Zeitpunkt in der Ringelbachstraße aufgefallen war.