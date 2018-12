Reutlingen Geldbeutel entwendet

Reutlingen / swp

Ein unbekannter Radfahrer hat am Donnerstagnachmittag in der Emil-Adolff-Straße einer 43 Jahre alten Frau ihren Geldbeutel direkt aus der Hand heraus gestohlen. Die Frau ging gegen 17.30 Uhr über den Parkplatz eines dortigen Discounters und hielt ihren Geldbeutel lose in ihrer Hand. Von hinten näherte sich der Täter auf einem Fahrrad und griff, als er sich neben der Frau befand, nach der Geldbörse.

Anschließend fuhr er in Richtung Innenstadt davon. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0 71 21) 942-33 33 zu melden.