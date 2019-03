Eine unliebsame Begegnung haben zwei 15-jährige Jungs am Samstagabend gegen 17.25 Uhr in der Hofstattstraße nahe dem Zentralen Omnibusbahnhof gemacht, als sie von zwei bislang unbekannten jungen Männern zunächst angesprochen und in ein Gespräch verwickelt worden sind. Im weiteren Verlauf kam es zu verbalen Drohungen, wonach die beiden Teenager unfreiwillig Bargeld an die Unbekannten aushändigten beziehungsweise der als Haupttäter beschriebene weitere Scheine aus einer vorgehaltenen Börse entnahm. Unter anhaltenden Drohungen verließen die bislang unbekannten Männer die Tatörtlichkeit. Der „Haupttäter“ wurde als etwa 17-22 Jahre alt, zirka 170 Zentimenter groß, mit schwarzem Vollbart, schwarzem längeren Haupthaar, das seitlich rasiert war und breiter Figur beschrieben. Er trug eine blaue Jeans, einen weißen Pullover, ein dunkelblaues T-Shirt darunter und sprach deutsch mit Akzent. Der zweite Täter wurde als etwa im selben Alter, etwa 185 cm groß, mit schiefen Zähnen und langen blonden nach hinten gegelten Haaren, die ebenfalls an der Seite rasiert waren, beschrieben. Ferner war der deutlich dünnere mit einer winddichten Jacke bekleidet und sprach deutsch. Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter der Telefon (07121) 9 42 33 33 entgegen.