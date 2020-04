In der Zeit zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntag, 7 Uhr ist es an einem Lagergebäude in der Wannweiler Straße zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmiererei gekommen. In einer Größe von etwa zwei auf drei Metern wurden in pinker Farbe die Großbuchstaben "HIRV" auf die weiße Hauswand aufgebracht. Da das "V" nicht zu Ende gemalt wurde, ist es möglich, dass der oder die Täter gestört wurden, weshalb das Polizeirevier Reutlingen unter Telefon (0 71 21) 94 233 33 um sachdienliche Hinweise bittet.