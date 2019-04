Ein Gartenpavillon ist am Samstagmittag in der Schönbergstraße bei Gartenarbeiten mittels eines Gasbrenners in Brand geraten. Der Eigentümer vernichtete mit Hilfe von einem Gasbrenner Unkraut in seinem Garten. Aufgrund der vorherrschenden Trockenheit geriet angrenzendes Gestrüpp in Brand, dessen Flammen auf den hölzernen Pavillon übergriffen. Anwohner versuchten bis zum Eintreffen der Feuerwehr den Brand unter Kontrolle zu halten, wobei der Eigentümer und ein weiterer Löschhelfer anschließend mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in das Klinikum am Steinenberg verbracht wurden. Schäden am Wohnhaus konnten durch die Feuerwehr Pfullingen, welche mit 30 Einsatzkräften vor Ort war, verhindert werden.