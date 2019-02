Ammerbuch-Altingen Fußgänger verletzt und weggefahren

Ammerbuch-Altingen / swp

Am Samstag um 17.00 Uhr ist es in der Schönbuchstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Eine bislang namentlich nicht bekannte VW-Lenkerin befuhr die aufgrund einer Faschingsveranstaltung gesperrte Straße. Im Anschluss fuhr sie wieder aus der Straße zurück und streifte hierbei mit ihrem Außenspiegel eine 23-jährige Fußgängerin, welche sich leichte Verletzungen zuzog. Im weiteren Verlauf fuhr die Pkw-Lenkerin davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Verletzungen mussten vor Ort nicht versorgt werden. Die Ermittlungen zur Unfallverursacherin dauern an. Ein Sachschaden ist nach jetzigem Kenntnisstand nicht entstanden.