Ein technischer Defekt dürfte den Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand eines Mercedes am Dienstagmorgen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Württemberger Straße gewesen sein. Als der Fahrzeugbesitzer gegen 9.15 Uhr mit seinem Auto vom Parkplatz wegfahren wollte und seinen Wagen startete, geriet dieser plötzlich im Bereich der Elektrik am Radio und an der Mittelkonsole in Brand. Ein Zeuge alarmierte sofort die Feuerwehr und versuchte die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Feuerwehrleuten im Einsatz war, übernahm anschließend die weiteren Löscharbeiten. An dem bereits älteren Fahrzeug entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand.