Am Freitag, den 29.01.2021 um 11:36 Uhr wurde die Feuerwehr Pfullingen zu einem Mehrfamilienwohnhaus in die Mühlstraße gerufen. Beim Eintreffen hatten die Bewohner das Gebäude verlassen und erwarteten die Feuerwehr. Aus mehreren Fenstern im ersten Obergeschoss war ein deutlicher Rauchaustritt erkennbar und der Warnton eines Hausrauchmelders war zu hören. Nach Informationen der anwesenden Personen sei eine Wohnung im ersten Obergeschoss stark verraucht, alle Bewohner befänden sich im Freien, jedoch werde eine Katze vermisst.

Feuerwehr rückt mit Drehleiter an

Durch die Feuerwehr, welche vier Minuten nach der Alarmierung mit dem ersten Fahrzeug und nach zehn Minuten mit einem erweiterten Löschzug (sechs Fahrzeuge und 24 Einsatzkräfte) an der Einsatzstelle war, wurden folgende Maßnahmen eingeleitet. Zuerst die Vornahme eines Rohres über den Treppenraum in die betroffene Wohnung. und dann die Vorbereitung eines weiteren Rohres über die Drehleiter. Durch das zweite Löschfahrzeug konnte eine Wasserversorgung hergestellt und weitere Trupps unter Atemschutz in Bereitschaft gebracht.

Rauchausbreitung verhindert

Durch das Setzen eines Rauchschutzvorhanges und die Überdruckbelüftung des Treppenraumes wurde verhindert, dass der Brandrauch in den Treppenraum gelangte. In der Wohnung wurde eine starke Verrauchung und im Küchenbereich mehrere schwellende Gegenstände festgestellt. Teile der Kücheneinrichtung waren bereits stark aufgeheizt. Mit minimalem Wassereinsatz konnten die Gegenstände durch den vorgehenden Atemschutztrupp abgelöscht und anschließend ins Frei verbracht werden, ebenso wurde die gesamte Wohnung nach der vermissten Katze abgesucht, welche aber nicht aufgefunden werden konnte. Im weiteren Verlauf wurde eine intensive Belüftung der betroffenen Wohnung durchgeführt. Die Küche wurde soweit ausgeräumt, dass unentdeckte Glutnester ausgeschlossen und die teilweise vorhandenen Wärmestaus abgebaut werden konnte.

Einsatz nach zwei Stunden abgeschlossen

Der Brand konnte auf die Küche begrenzt werden, durch den Brandrauch ist die Wohnung aktuell jedoch nicht mehr nutzbar. Durch das umsichtige und gezielte Vorgehen der Feuerwehr konnten alle anderen Bewohner wieder in ihre unversehrten Wohnungen zurückkehren. Nach zwei Stunden waren alle Einsatzmaßnahmen abgeschlossen und die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt.

Verletzt wurden zwei Personen aus der betroffenen Wohnung (Verdacht auf Rauchgasintoxikation).

Insgesamt waren acht Fahrzeuge und 24 Einsatzkräfte der Feuerwehr Pfullingen, zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes und zwei Polizeiwagen vor Ort.