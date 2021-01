Zu einem Fahrzeugbrand ist es am frühen Samstagmorgen in Mössingen gekommen. Ein in der Berggasse abgestellter Mercedes-Benz fing gegen 04.40 Uhr aus bislang unbekannter Ursache Feuer und brannte komplett aus. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Fahrzeug. Die Ermittlungen nach der Brandursache dauern noch an. Zu den Löscharbeiten war die Feuerwehr Mössingen mit einem Fahrzeug und zehn Einsatzkräften vor Ort. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Zeugen des Brandes werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tübingen unter Telefon 07071/972-8660 in Verbindung zu setzen.