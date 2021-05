In Sonnenbühl-Genkingen kam es am Donnerstagvormittag zu einem Wohnungsbrand in der Feinstraße. Gegen 9.40 Uhr gingen auf der Leitstelle der Feuerwehr gleich mehrere Notrufe ein, die das Feuer meldeten.

Die Feuerwehr Sonnenbühl war mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. Unterstützung erhielt...