Am Samstagnachmittag gegen 16.00 Uhr kam es in Gniebel, in der Dörnacherstraße, aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Dachstuhlbrand.

Ein Feuer entstand in einer Scheune woraufhin der Brand schnell auf den angebaute Wohnhausteil übergriff. Als die Feuerwehr Pliezhausen an der Einsatzstelle eintraf stand der Dachstuhl bereits in Flammen.

Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und DRK

Soweit bekannt ist, kamen keine Personen zu Schaden. Die Feuerwehren Pliezhausen und Reutlingen waren mit 13 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort und auch die DRK-Bereitschaft Pliezhausen stellte fünf Fahrzeug und elf Mann. Der Sachschaden wird auf mehrere 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Polizei aufgenommen.

Das könnte dich auch interessieren: