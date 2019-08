Ein 56-jähriger Mann ist am Montagabend, kurz vor 18 Uhr, in der Hermann-Hesse-Straße als Exhibitionist aufgetreten. Der alkoholisierte Verdächtige lief onanierend aus einer Einfahrt auf zwei Frauen und zwei Kinder zu, die dort unterwegs waren, und beleidigte sie. Außerdem gab er rechte Parolen von sich. Da die Frauen unverzüglich die Polizei alarmierten, konnte der Beschuldigte von den Beamten wenige Minuten später noch in unmittelbarer Tatortnähe gefasst werden. Der bereits einschlägig polizeilich bekannte und psychisch auffällige Mann wird bei der Staatsanwaltschaft Tübingen entsprechend zur Anzeige gebracht.