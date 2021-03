Eines mutmaßlichen Exhibitionisten sind Beamte des Polizeireviers Reutlingen am Sonntagmittag, den 7.03.21, habhaft geworden. Gegen 12.55 Uhr wurde der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass sich an der Bushaltestelle in der Pfarrer-Bunz-Straße in Ohmenhausen soeben ein Unbekannter in aller Öffentlichkeit selbst befriedigt habe.

Eine 59-Jährige hatte den Mann bereits mehrfach aufgefordert, damit aufzuhören. Da sich die Frau dessen Autokennzeichen gemerkt hatte, konnte ein 41-jähriger Tatverdächtiger im Rahmen der Fahndung mit seinem Wagen in der Alteburgstraße gestoppt werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurde der 41-Jährige entlassen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. (