Die Besatzung eines Polizeihubschraubers hat am Montagnachmittag eine Vermisste in einem Waldgebiet aufspüren und die Beamten am Boden zu ihr lotsen können. Um 14.40 Uhr ging die Meldung bei der Polizei ein, dass eine 19-Jährige aus einer Klinik vermisst wird und sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Sofort machten sich mehrere Polizeistreifen auf die Suche nach der jungen Frau. Die Besatzung des Polizeihubschraubers entdeckte die Gesuchte in einem Waldgebiet zwischen Schützenhaus und Naturtheater. Im Anschluss lotsten sie ihre Kollegen vom Parkplatz des Theaters durch das unwegsame Gelände, die um 16.35 Uhr bei der 19-Jährigen eintrafen. Sie wurde anschließend dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus gebracht.