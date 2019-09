Beamte des Polizeireviers Reutlingen wurden am Samstag in den frühen Morgenstunden in die Emil-Adolff-Straße gerufen, da dort angeblich ein Mann mit einer Frau streiten würde. Als die Beamten dort in der Nähe einer Diskothek einen Mann mit einer blutenden Wunde an einer Hand antrafen und diesen ansprachen, griff dieser unvermittelt und wortlos die Beamten an.

Rettungsdienst bringt Mann in Klinik

Der 21-jährige musste zu Boden gebracht werden, wo er sich heftig gegen seine Festnahme wehrte und nicht zitierfähige Beleidigungen von sich gab. Aufgrund seiner bestehenden Verletzung an der Hand wurde er mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Ein Polizeibeamter verletzte sich leicht und konnte nach einer medizinischen Versorgung seinen Dienst fortsetzten. Gegen den 21-jährigen aus einer Sonnenbühler Teilgemeinde wurde u.a. ein Ermittlungsverfahren wg. Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet.

