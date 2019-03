Noch unklar ist die Ursache eine Brandes am Sonntagmittag in der Bernhard-Schlegel-Straße. Gegen 15.30 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem es an der Fassade des Mehrfamilienhauses zu einem Brand gekommen war. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften rasch vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen. Wie sich bei den nachfolgenden Ermittlungen herausstellte, war ein außen auf dem Fenstersims abgestellter Elektrogrill brandursächlich. Wie dieser in Brand geraten konnte, ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt.