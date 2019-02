Mössingen Eine Verletzte und hoher Schaden

Mössingen / swp

Die Missachtung der Vorfahrt war ursächlich für einen Verkehrsunfall in der Allee Kanton Saint-Julien, bei dem am Montagabend eine Frau verletzt worden und Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro entstanden ist. Eine 50-jährige Mercedeslenkerin wollte kurz vor 19.30 Uhr aus der Dreifürstensteinstraße kommend die Allee geradeaus in Richtung Käppelestraße überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit einem VW Beetle einer 21-Jährigen, die auf der Vorfahrtsstraße in Fahrtrichtung Belsen unterwegs war. Der Mercedes drehte sich dabei mit dem Heck nach links und stieß noch gegen einen Baum. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, musste die leicht verletzte VW-Fahrerin vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.