In das Reutlinger Tierheim in Sondelfingen ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag (16.08.20) eingebrochen worden. Eine Mitarbeiterin bemerkte gegen neun Uhr den Einbruch und verständigte sofort die Polizei.

Über ein aufgebrochenes Fenster eingestiegen

Bislang unbekannte Täter waren zunächst über ein aufgebrochenes Fenster in ein Büro gestiegen. Die Einbrecher ließen mehrere Kassen mitgehen, darunter eine Spendenkasse, die sie aus der Wandhalterung rissen. Über die Höhe des Diebesguts liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Polizei bittet um Mithilfe

Der angerichtete Sachschaden dürfte sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 3.000 Euro belaufen. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/942-3333 um sachdienliche Hinweise.