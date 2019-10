Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag über ein Fenster in die Büroräume einer Firma in der Olgastraße eingestiegen. Das Mobiliar wurde durch die Täter durchwühlt, ein dabei vorgefundener befestigter Tresor aufgebrochen und das sich darin befindliche Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro entwendet. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort.

