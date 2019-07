Die kurze Abwesenheit der Bewohner nutzte ein Unbekannter um am Montagabend in eine Wohnung in der Wildbader Straße einzubrechen. Zwischen 17 Uhr und 18.15 Uhr hebelte der Einbrecher die Wohnungstür auf und verschaffte sich so Zugang und durchsuchte die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen.