Auf Werkzeugmaschinen hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am vergangenen Wochenende in eine Firma in der Staufenburgstraße eingebrochen ist. Zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster Zutritt zu den Werkstatträumen des Betriebes.

Mehrere Werkzeugmaschinen entwendet

Dort ließ er neben mehreren Werkzeugmaschinen wie Hilti-Schlagbohrer, Handschleifmaschinen, eine Säbelsäge der Marke Flex, einen Heizlüfter und einer Rührmaschine auch einen Nass- / Trockensauger der Marke WAP mitgehen. Der Wert der Maschinen wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen.