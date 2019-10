Auf Bargeld abgesehen, jedoch mit leeren Händen abgerückt, sind bislang unbekannte Einbrecher, die in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Baumarkt heimgesucht haben. Über eine eingeschlagene Scheibe gelangten sie in den Verkaufsraum zu den Kassen, in welchen sie jedoch keinerlei Bargeld vorfinden konnten. Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren.

