Betzingen / swp

Am Sonntagmorgen, gegen 2.20 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe in einen Telefonladen in der Markwiesenstraße ein. Durch das Fenster gelangten diese in einen Aufenthaltsraum mit einem Tresor. Die unbekannten Täter versuchten diesen zu öffnen, wurden aber vermutlich durch die einsetzende Alarmanlage unterbrochen und flüchteten vor Eintreffen der Polizei. Nach bisherigem Stand wurde nichts entwendet. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.