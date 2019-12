Ein bislang unbekannter Täter hat sich in der Nacht von Freitag auf Samstag Zutritt in einen Friseursalon in der Innenstadt verschafft. Der Einbrecher hebelte in der Zeit zwischen 19.45 und 8.45 Uhr mit einem bislang unbekannten Werkzeug die Eingangstür zum Geschäft auf und durchsuchte dieses. Dabei brach er eine Schublade und eine Registrierkasse auf. Aus dem Salon wurde laut Polizei schließlich Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet.