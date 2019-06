Im Zeitraum von Freitag 19.45 Uhr bis Samstag 9.30 Uhr ist es in der Mittnachtstraße zu einem Einbruch gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufhebeln eines vergitterten Fensters zunächst Zutritt in die Gewerberäume im Erdgeschoss des Gebäudes und durchsuchten diese nach Beute. Im Anschluss daran begaben sich die Täter in den sich im ersten und zweiten Obergeschoss befindlichen Wohnbereich, wo sie ebenfalls mehrere Zimmer nach Diebesgut durchsuchten. Schließlich wurden Bargeld und Schmuck in bislang unbekannter Höhe entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten am Tatort die Spuren.