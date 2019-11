In eine Shisha-Bar in der Carl-Zeiss-Straße ist am Montag in der Zeit zwischen 1.40 Uhr und 16.30 Uhr eingebrochen worden. Auf noch ungeklärte Weise gelangte ein bislang unbekannter Einbrecher in den Lagerraum der Bar. Daraus entwendete er mehrere dutzend Dosen mit Tabak sowie etliche Pfeifen im Gesamtwert von rund 2.000 Euro. Der Täter versuchte vergeblich, mehrere Türen zu den weiteren Räumen zu öffnen. Über ein Fenster verließ der Unbekannte den Lagerraum. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

