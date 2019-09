In den Bauhof Mössingen ist am Wochenanfang eingebrochen worden. In der Zeit von Montag, 16.40 Uhr, bis Dienstag, 6.20 Uhr, stieg ein bislang unbekannter Täter über den Zaun auf das Gelände in der Ofterdinger Straße. An einem Bürogebäude schob er den Rollladen hoch und öffnete anschließend gewaltsam das Fenster. Beim Durchstöbern der Räumlichkeiten erbeutete der Unbekannte etwas Bargeld.

Dem Täter auf der Spur

Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das könnte dich auch interessieren: