In einen Friseursalon in der Rommelsbacher Straße ist ein Unbekannter zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 10.20 Uhr eingebrochen. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte er sich über ein gekipptes Fenster Zugang zu den Geschäftsräumen verschafft haben. Dort durchsuchte er die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem, wobei ihm eine Trinkgeldkasse mit einem kleineren Münzgeldbetrag in die Hände fiel. Zudem stieß er noch auf eine Handtasche nebst zugehöriger Geldbörse, die er mitgehen ließ. Mit seiner Beute im geschätzten Wert von etwa 300 Euro machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob der Einbruch mit den beiden Einbrüchen von Freitag auf Samstag in der Straße Unter den Linden in Zusammenhang steht, ist Gegenstand dieser Ermittlungen. (siehe Pressemeldung vom 14. Juli/11.19 Uhr).