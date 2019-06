Auf bislang ungeklärte Weise ist ein Einbrecher zwischen Sonntagabend, 21 Uhr, und Montagmorgen, sechs Uhr, in ein Fitnessstudio in der Heubergstraße in Sondelfingen gelangt. Aus einer Kasse entwendete der Unbekannte etwas Wechselgeld. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen.