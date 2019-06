In ein Fitnessstudio in der Carl-Zeiss-Straße ist ein Unbekannter von Sonntag auf Montag eingebrochen. Zwischen 17 Uhr und neun Uhr gelangte der Täter auf noch unbekannte Weise in die Räume des Studios, wo er sich gewaltsam Zutritt zu einem Büroraum verschaffte. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem durchsuchte er die Behältnisse und machte sich anschließend mit Bargeld, das er gefunden hatte, aus dem Staub. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt.