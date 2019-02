Betzingen Einbruch in Firmengebäude

Betzingen / swp

In ein Firmengebäude in der Markwiesenstraße sind Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen. Über ein Fenster verschafften sich die Einbrecher zwischen 18.30 Uhr und 6.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Fabrikationsräumen. Hier entwendeten sie mehrere hundert Kilogramm an Kupfer- und Nickelanoden. Spezialisten der Kriminaltechnik haben die Spuren vor Ort gesichert. Da zum Abtransport des Diebesgutes zumindest ein größerer Transporter erforderlich war, hofft der Polizeiposten Reutlingen-West auf Zeugen, die zur genannten Zeit dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer (0 71 21) 93 94-0 zu melden.