Ein Unbekannter ist in der Zeit von Sonntag, zehn Uhr, bis Montag, sechs Uhr, in der Hafnerstraße in ein Firmengebäude eingebrochen. Der Täter hebelte eines der Fenster auf und gelangte so in die Firmenräume. Dort machte er sich gewaltsam an einem Kaffeeautomaten zu schaffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchtete der Täter ohne Beute. Der Sachschaden am Fenster und dem Kaffeeautomaten wird auf etwa 450 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Mössingen ermittelt.