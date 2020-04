In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bislang unbekannte Täter versucht, den Geldautomaten einer Bank am Rathausplatz aufzubrechen. Wie das Polizeipräsidium Reutlingen berichtet, gelangten sie nach Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude und versuchten den Automaten aufzubrechen, nachdem an diesem mehrere Kabel durchtrennt wurden.

Alarm ausgelöst

Möglicherweise weil kurz vor Mitternacht dann ein Alarm ausgelöst wurde, ließ die Täterschaft vom weiteren Vorgehen ab. Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.