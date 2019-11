In Abwesenheit der Bewohner sind bislang unbekannte Täter am Freitag, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Entensee eingebrochen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, entriegelten die Terrassentür und drangen so in das Gebäude ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein kleinerer Bargeldbetrag entwendet.

Das könnte dich auch interessieren: