In ein Mehrfamilienhaus in der Krämerstraße ist ein Unbekannter am Mittwochmorgen eingebrochen. Kurz vor acht Uhr gelangte der Einbrecher möglicherweise über eine nicht geschlossene Haustür in das Gebäude und verschaffte sich über eine Wohnungstür gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem durchsuchte er mehrere Schränke und Schubladen, wobei ihm Schmuck von noch nicht bekanntem Wert in die Hände fiel. Der entstandene Sachschaden an der Tür beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Der Polizeiposten ermittelt.